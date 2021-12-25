"Со мной выходили на связь через игроков. В сборной Украины я очень сдружился с динамовцами Цыганковым и Тымчиком. Это были разговоры между собой, не больше.

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Нужно, чтобы все совпало. Я понял, что нужно идти туда, где тебя хочет главный тренер. Где на тебя рассчитывают, отношение к тебе есть. А если две стороны хотят, а одна нет – это уже не моя история", – сказал Довбик в интервью программе "BurBuzz".

Напомним, интерес к украинскому форварду приписывают Бешикташу, Фиорентине, Торино, Сампдории, Марселю, Реал Сосьедад, Труа и ряду немецких клубов.

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