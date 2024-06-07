– Сейчас много разговоров о тебе в контексте Барселоны, что Хави хотел тебя очень сильно. Насколько это правда? Были какие-то контакты с Хави?

– С Хави не было, но были переговоры.

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– С людьми из Барселоны?

– Да. Я очень хорошо сыграл два матча с Барселоной, и, я так понимаю, были какие-то разговоры между клубами.

– Как ты чувствуешь по стилю – тебе сейчас Реал или Барселона?

– Не знаю, Барселона... Это такие команды, что тут не думаешь. У них есть такие исполнители... Хоть и говорят, что Барселона уже не та, но там исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовски, этот молодой Ямал, – признался Довбик в интервью пресс-службе УАФ.

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