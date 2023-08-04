Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик в скором времени присоединится к Виктору Цыганкову в Жироне.

Украинский форвард переедет в чемпионат Испании. Как информирует Diari de Girona, официально Артема Довбика могут представить еще на этой неделе.

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Согласно источнику, СК Днепр-1 получит более 7 миллионов евро за 50% прав на нападающего. Артем подпишет контракт с Жироной на пять сезонов – до 2028 года.

Не исключено, что в воскресенье, 6 августа, Довбик будет присутствовать на матче Жироны против Лацио. Существует даже вероятность его выхода на несколько минут, однако шансы на это не слишком велики.

Напомним, что остальные 50% прав на Довбика принадлежат Митьюлланду. 26-летний форвард провел 86 матчей за СК Днепр-1, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач.

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