"Было тяжело. У нас было много моментов, и это 3 важных очка для нас. Меня все поддерживают, сегодня было важно забить, и я это сделал", – цитирует Довбика Napoli Magazine ссылаясь на Sky Sport.

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Напомним, Артем Довбик вышел в стартовом составе римлян на матч и на 80-й минуте забил единственный гол в игре. Позже украинец получил повреждение и был заменен на 84-й минуте матча.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 39 поединков за Рому, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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