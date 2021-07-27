Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик дублем спас для команды ничью в матче первого тура УПЛ против Ворсклы (2:2).

– Насколько доволен тем, что удалось голы перенести из сборной в чемпионат?

– Доволен, что забил. Команда выдержала тяжелые полчаса, когда играли в меньшинстве. Все выложились на 100 процентов, поэтому можно сказать, что выжали максимум из сложившейся ситуации.

Голы из очевидных офсайдов и красивый "самострел" Сватка в видеообзоре матча Ворскла – СК Днепр-1 – 2:2

– Ты к команде присоединился недавно. Насколько удалось выдержать 90 минут?

– Чувствую себя хорошо. В конце матча уже начались судороги, ведь мы играли в меньшинстве, пришлось больше бегать.

– С учетом двух голов, еще жалеешь о моменте в первом тайме?

– Да, конечно, такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию, – подытожил Довбик в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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