Мяч Артема Довбика на последних минутах матча против Швеции стал не только победным, но и рекордным.

На 120+1 минуте 24-летний форвард, который вышел на замену, забил решающий мяч, который вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

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Как информирует официальный сайт УАФ, этим голом Довбик установил сразу два достижения – теперь это просто наиболее поздний мяч и наиболее поздний победный мяч в истории "сине-желтых". Ранее рекорды в этих номинациях удерживали Андрей Ярмоленко (90+7 минута) и Андрей Шевченко (90+4 минута) соответственно.

К слову, в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Матч состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико.

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