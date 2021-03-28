"Сине-желтые" упорно тренируются под наблюдением Андрея Шевченко и его тренерского штаба перед матчем с финнами.

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Во время одной из атак двусторонки Коноплянка эффектно накрутил защиту и отдал пас на Довбика. Артем вырвался из опеки Сироты и мощным ударом под перекладину поразил ворота Пятова. Для 23-летнего форварда это первый гол за сборную, хотя и на тренировке.

Заметим, Довбик все же не попал в заявку на матч против Финляндии, который состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

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