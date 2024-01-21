Нападающий Жироны Артем Довбик заверил, что не вмешивается в трансферную работу клуба.

Испанские СМИ распространили слухи, что Довбик и Цыганков советуют руководству каталонцев подписать хавбека Динамо Владимира Бражко.

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Впрочем, Артем лично опроверг эту информацию в комментарии LegionersUA. Нападающий вспомнил, что когда-то украинские журналисты спрашивали, какого игрока он хотел бы видеть в Жироне. Довбик указал на Александра Пихаленка, с которым в свое время формировал мощный дуэт в СК Днепр-1.

Напомним, 21-летний Бражко в нынешнем сезоне провел за Динамо 18 матчей, оформив 3 гола и 2 ассиста. Статистика 26-летнего Пихаленка – 4 гола и 5 ассистов в 23 матчах.

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