Нападающий сборной Украины Артем Довбик отклонил предложение от Фулхэма и сейчас ожидает следующий шаг от Милана, сообщает журналист Маттео Моретто.

Довбик может стать игроком Милана – спортивный директор "россонери" раскрыл возможную схему ради трансфера украинца

Украинец оставляет открытой возможность для переезда, но, похоже, пока склоняется к продолжению карьеры в Серии А.

Отметим, что ранее сообщалось о возможном обмене нападающими Милана с Ромой: в столицу Италии может отправиться Санти Хименес, а в обратном направлении – Артем Довбик.

Напомним, что Рома приобрела Довбика у Жироны в августе 2024 года за 30,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Артем забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "волков". Однако новый тренер Ромы Джан-Пьеро Гасперини пока не видит места для Довбика в основном составе команды под своим руководством.

Довбик оказался за спиной конкурента с давней болезнью, рождение украинского ван Перси