Довбик отказался от перехода в Милан ради трансфера в Вильяреал, сообщает Sport&Vai.

"Россонери" активно ищут нападающего после потери Виктора Бонифейса. Милан серьезно рассматривал трансфер Артем Довбика, но вариант с подписанием украинца отпал, потому что тот хочет вернуться в Испанию и наконец дебютировать в основной фазе Лиги чемпионов.

Форвард Ромы является одним из приоритетных вариантов для усиления Вильяреала. Артем готов перейти в испанский клуб, для того, чтобы восстановить себе уверенность, которой ему не хватало в Италии, и заставить снова говорить о себе.

Напомним, Артем Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. Ранее сообщали, что наставник "волков" Джан Пьеро Гасперини не рассматривает украинца как игрока основного состава из-за выбора Фергюсона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

