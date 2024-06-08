"Была тяжелая игра, сборная Польши очень хорошо играет на стандартах. Нам нужно работать над этим аспектом. Мы разберем наши ошибки и подготовимся к следующему матчу лучше.

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Мы хорошо контролировали мяч. У нас были очень хорошие эпизоды, когда мы выходили из-под прессинга. Этот матч можно занести в актив, но есть над чем работать.

Лучше ошибаться сейчас – в товарищеских матчах. Но каждый футболист старается играть на все 100%, никто не любит проигрывать. Проанализируем эту игру, подготовимся и будем выглядеть лучше в следующих матчах. Главный вывод – работа над стандартами. Пропустили 2 или 3 мяча со стандартов, поэтому надо работать.

Что значит для меня забитый гол? Это уверенность для нападающего. Была контратака. Малиновский принял мяч и нашел меня, а я открылся, принял и сразу пробил", – сказал Довбик в комментарии MEGOGO.

Напомним, перед стартом на Евро-2024 сборную Украины ждет еще один спарринг – 11 июня Ребров и Ко сыграют с Молдовой.

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