Ранее сообщалось, что Артем Довбик принял окончательное решение остаться в Жироне на следующий сезон, поскольку хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а его семье очень комфортно в этом городе.

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Однако, официального объявления от самого Артема еще не было. По информации Victor_ATM, Довбик все еще является кандидатом для Атлетико, даже если Альваро Мората, который также находится на грани трансфера в другой клуб, останется в команде.

Атлетико предлагает за 27-летнего украинца 25 миллионов евро, тогда как Жирона требует 40 миллионов евро, что создает определенное расхождение между сторонами, но возможность трансфера остается.

К слову, контракт Довбика с Жироной действует до лета 2028-го года. В прошлом сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

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