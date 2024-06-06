Нападающий Жироны Артем Довбик до сих пор не приблизился к переходу в мадридский Атлетико.

"Матрасники" определили украинца как главную цель на трансферном рынке и продолжают давить на Жирону, которая отклонила уже несколько предложений. Последнее было на уровне 30 миллионов евро, но каталонцы хотят минимум 35.

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По информации El Gol Digital, Атлетико хочет как можно скорее закрыть вопрос. Довбик все еще находится наверху списка желаний, но поведение Жироны, которая не очень то и хочет терять лидера, заставляет искать другие варианты.

Уже есть две альтернативы подписанию украинца. Речь идет о Викторе Дьокереше, который в этом сезоне за 50 матчей в составе Спортинга забил 43 гола и отдал 15 ассистов, а также Хулиане Альваресе, который в Манчестер Сити вынужден быть дублером Эрлинга Холанда.

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