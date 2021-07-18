Бомбардир СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик оценил атмосферу в лагере "сине-желтых" и признался, что не понимает, откуда берутся слухи о спорах между игроками.

"Нет никакой дистанции между игроками. Наоборот, все ребята рады в сборную приезжать – все, из любого клуба. И общаемся мы все прекрасно. Я, когда перед Францией дождался вызова, словно получил дополнительные силы. Был безумно рад. Думаю, такие же ощущения у всех, кто вызывается в сборную Украины.

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Все игроки прекрасно общаются. Если это такие мастера, как Ярмоленко или Марлос, то очень приятно с ними работать, это люди, у которых можно многому поучиться. Если это молодежь – все отличные ребята. Со всеми общаюсь и дружу: и с Цыганковым, и с Кривцовым, и с Забарным. Вообще никаких вопросов.

Я только удивляюсь, когда иногда в прессе вижу – "тот поссорился с тем", "тот с тренером на повышенных тонах говорил". Не было ничего такого. Прекрасно отработали все, без разделения на звезд или клубную прописку", – цитирует Довбика FanDay.

Заметим, на Евро-2020 Артем сыграл лишь 14 минут в матче со Швецией, но сумел забить победный мяч, который вывел команду в четвертьфинал. На этой стадии Украины уступила Англии со счетом 0:4 и прекратила выступления на турнире.

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