Экс-нападающий Ромы Франческо Грациани считает, что форвард Артем Довбик сможет использовать свой шанс в матче против Лацио в 32 туре Серии А.

"Рома находится в лучшей форме, чем Лацио: она выиграла 7 из последних 8 матчей и сыграла вничью с Ювентусом.

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Думаю, Раньери может выставить состав на матч с Суле вместо Дибалы и Пеллегрини позади Довбика. Другим решением может быть Шомуродов, который устроит беспорядок на поле. Это также освободит пространство для украинского центрфорварда. Я бы оставил узбека третьим нападающим.

Кто определит судьбу дерби? Я говорю Довбик. В последнее время он забил важные голы", – цитирует Грациани retesport.

Напомним, Рома сейчас находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А с 53 очками. В 32 туре команда Артема Довбыка сыграет в дерби против Лацио.

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