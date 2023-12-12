В каталонском дерби Жирона подтвердила неслучайность своего пребывания на верхушке испанской Ла Лиги.. Команда Мичела на выезде сумела обыграть Барселону (4:2) не без помощи украинского тандема Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Экс-форвард СК Днепр-1 сумел открыть счет во встрече после ассиста бывшего динамовского вингера.

Результативность Довбика (8+4), с которой он занимает четвертое место в списке бомбардиров Ла Лиги, уже привлекла внимание немалого количества именитых европейских клубов, среди которых итальянские гранды – Интер, Рома и Ювентус. В услугах Цыганкова вроде бы заинтересован лондонский Тоттенхэм, готовый уже зимой компенсировать прописанную клаусулу в 30 млн евро. Смотрите обзор очередного тура Ла Лиги от Владимира Лесько.