Артем Довбик остался на замене на матч Ромы против Болоньи, уступив место в основе Эвану Фергюсону. Ирландец был признан лучшим игроком встречи благодаря своей активности, хотя так и не отметился результативными действиями. Довбик мог забить после выхода на замену, но не решился пробить с правой с острого угла, когда обыграл Скорупски.

Экс-форвард Динамо был признан лучшим игроком недели в чемпионате Италии: "С таким выступлением это мог быть только он"

На фоне этого активизировались слухи о переходе Довбика из Ромы, в частности, в испанский Вильярреала. В Италии, кроме этого, состоялись еще два знаковых дебюта. Де Брюйне в первом же матче за Наполи забил со штрафного, закрутив мяч в ворота с левого фланга, а вот Лука Модрич с Миланом опозорились, проиграв Кремонезе.

Не обошлось без крутых событий и в Серии B, где дублем в составе Эмполи отметился 18-летний украинец Богдан Попов. Один из голов он забил в стиле легендарного Робина ван Перси (как на Чемпионате мира-2014). Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".