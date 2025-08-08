Главный тренер Ромы Джан-Пьеро Гасперини присматривается к своему составу, но еще не потерял веру в Артема Довбика

Джан-Пьеро Гасперини сменил на тренерском мостике Ромы Клаудио Раньери. Новый наставник “волков” на основе результатов тренировок сделал выводы относительно своего состава. Это повлияет на будущее игроков в Риме.

Как сообщает Corriere dello Sport, Гасперини разделил команду на три группы. Н'Дика, Манчини, Анхелиньо, Гиларди, Челик, Эль-Айнауи, Коне, Фергюсон, Суле, Эль-Шаарави и Дибала убедили тренера и быстро адаптировались к его требованиям.

Тренерский штаб, это ждет прогресса Уэсли, Эрмосо, Довбик и Ренш отстают от остальной команды. Если Уэсли только пришел в команду и у него еще есть кредит доверия, то украинский форвард рискует быть выставленным на трансфер.

Что касается Голлини, Кумбулла, Салах-Эддин и Дарбо, то Гасперини четко определился с их судьбой – всех четырех попытаются продать.

