Рома до завершения трансферного окна планирует продать нескольких игроков. Как сообщает Romapress, на продажу выставили Артема Довбика, Стефана Эль-Шаарави и Томмазо Бальданци.

Довбик оказался на прицеле Милана – легендарный клуб Серии А стремится подписать нападающего перед стартом чемпионата

Источник со ссылкой на Il Tempo убеждает, что всех трех Рома сможет легко заменить. В то же время на данный момент не поступало убедительных предложений, но римляне намерены рассмотреть любые запросы.

Что касается Артема Довбика, то Джан-Пьеро Гасперини не в восторге от украинца и хотел бы получить другого центрального нападающего. Изначально Никола Крстович был целью Ромы, но Лечче тормозит переговоры, требуя заоблачные 25 миллионов евро.

Это заставило Рому обратить внимание на Троя Перротта из АЗ. Нидерландский клуб согласился бы на предложение в 18 миллионов евро, что вполне могли позволить себе римляне, особенно, если удастся продать Довбика.

Стоит заметить, что Артемом интересуются Вильяреал и Милан.

Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбик снова не убедил