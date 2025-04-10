Пресс-служба Серии А сообщила, что Артем Довбик был признан лучшим игроком первенства по итогам марта.

На награду также Николо Фаджиоли (Фиорентина), Лукас Да Кунья (Комо), Умар Соле (Удинезе), Риккардо Орсолини (Болонья) и Николо Барелла (Интер). Интересно, что Довбик в марте забил 3 гола – по мячу в ворота Комо (2:1), Кальяри (1:0) и Лечче (1:0). Каждый из них стал победным.

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"Артем Довбик продолжает расти параллельно с блестящими результатами Ромы. Три гола, забитые украинским нападающим в марте, стали решающими, принеся "джалоросси" драгоценные очки в борьбе за место в будущих еврокубках. В свой первый год в Серии А Довбик забил уже 11 "тяжелых" голов, зарекомендовав себя как полноценный нападающий, настоящий форвард, способный оккупировать штрафную площадку с помощью своей великолепной физической формы и находить пути к воротам с помощью различных решений", – сказал об украинце генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво

К слову, Артем Довбик всего провел 40 матчей за Рому в этом сезоне, в которых записал в свой актив 16 голов и 4 ассиста. Интересно, что это первая награда лучшему игроку месяца в Серии А для украинца с мая 2021 года – тогда приз достался Руслану Малиновскому.

Lui segna, voi lo votate

Dovbyk è il Player of the Month di Marzo#FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/SJR7lU7Ys5 — Lega Serie A (@SerieA) April 10, 2025

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