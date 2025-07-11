Истанбул Башакшехир на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Ромы и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Соглашение заключено на правах аренды, и турецкий клуб имеет право выкупа, которое станет обязательным при выполнении определенных условий.

Рома официально продала звездного конкурента Довбыка – его зарплата будет расти каждый год

Форвард обошелся Стамбулу в 7 млн евро. Еще 10% Рома получит с перепродажи Эльдора.

Узбек провел за "джаллоросси" 83 матча, в которых забил 12 мячей и оформил 11 голевых передач.

Ранее Рома отпустила в Бешикташ Тамми Абрахама. Таким образом, Артем Довбык остался единственным полноценным нападающим в клубе на данный момент.