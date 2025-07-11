Довбик официально остался единственным форвардом Ромы
11 июля 00:25 - Читати українською
Рома отпустила Эльдора Шомуродова в чемпионат Турции.
Истанбул Башакшехир на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Ромы и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Соглашение заключено на правах аренды, и турецкий клуб имеет право выкупа, которое станет обязательным при выполнении определенных условий.
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Форвард обошелся Стамбулу в 7 млн евро. Еще 10% Рома получит с перепродажи Эльдора.
Узбек провел за "джаллоросси" 83 матча, в которых забил 12 мячей и оформил 11 голевых передач.
Ранее Рома отпустила в Бешикташ Тамми Абрахама. Таким образом, Артем Довбык остался единственным полноценным нападающим в клубе на данный момент.
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