Главный тренер Ромы Иван Юрич остался без работы после поражения "волков" от Болоньи в 12-м туре Серии А.

Рома на официальном сайте сообщила о разрыве сотрудничества с Иваном Юричем из-за неудовлетворительных результатов команды.

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Сейчас "волки" еще не имеют замены наставнику, а его преемника объявят уже в ближайшие дни. Среди претендентов на должность называли Роберто Манчини и Клаудио Раньери.

Добавим, что под руководством Ивана Юрича Рома провела 12 игр, одержав 4 победы, потерпев 5 поражений и трижды сыграв вничью.

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