Довбик официально остался без тренера
10 ноября 18:42 - Читати українською
Главный тренер Ромы Иван Юрич остался без работы после поражения "волков" от Болоньи в 12-м туре Серии А.
Сантьяго Кастро 25’
Рикардо Орсолини 66’
Йеспер Карлссон 77’
25’ Сантьяго Кастро
66’ Рикардо Орсолини
77’ Йеспер Карлссон
Рома на официальном сайте сообщила о разрыве сотрудничества с Иваном Юричем из-за неудовлетворительных результатов команды.
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Сейчас "волки" еще не имеют замены наставнику, а его преемника объявят уже в ближайшие дни. Среди претендентов на должность называли Роберто Манчини и Клаудио Раньери.
Добавим, что под руководством Ивана Юрича Рома провела 12 игр, одержав 4 победы, потерпев 5 поражений и трижды сыграв вничью.
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