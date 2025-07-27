Довбик однозначно высказался насчет своей травмы – украинец рассказал, когда вернется к тренировкам
00:20 - Читати українською
Форвард Ромы Артем Довбик прокомментировал свое состояние и возвращение в команду.
Артем Довбик имеет мышечные проблемы и не тренировался с командой. Некоторые итальянские СМИ сообщали, что восстановление украинца затягивается. Впрочем, форвард опроверг слухи.
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"Во вторник тренируюсь со всеми", – цитирует Довбика Tribuna.
Стоит заметить, что Артем Довбик пропустил товарищеские матчи против Кайзерслаутерна и УниПомеции. В обеих встречах отличился новичок Ромы Эван Фергюсон.
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