Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик высказался о лидерстве "спортклубовцев" во время павзы на зимний перерыв.

"Не настраивали себя на первое место, но хотели быть в первой тройке. После некоторых матчей мы видели, что можем зацепиться за верхнюю часть.

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С каждым матчем приходила уверенность и возникли мысли, что просто так мы никому ничего не отдадим. Со всеми конкурентами мы сыграли удачно – всех обыграли. Главное – так продолжить во втором круге, где все только будет начинаться", – резюмировал Довбик в интервью Бурбасу .

Днепряне завершили первую часть сезона с 35 зачетными баллами. Превосходство над Динамо и Шахтером составляет 5 пунктов.