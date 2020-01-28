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Довбик оценил вероятность своего возвращения в УПЛ из чемпионата Дании

11:24 61 Читати українською
Довбик оценил вероятность своего возвращения в УПЛ из чемпионата Дании
Артем Довбик / фото из открытых источников

Украинский нападающий датского Сеннерюска Артем Довбик поделился планами на ближайшее будущее.

"Футболист растет, если выходит из зоны комфорта. Трудности закаляют. Я это хорошо почувствовал, выступая в зарубежном первенстве.

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На данный момент не рассматриваю вариантов с возвращением в УПЛ. Я еще наигрался в чемпионате Дании. Здесь интересно. После травмы, из-за которой я выбыл на восемь месяцев, каждый выход на поле – как глоток свежего воздуха. Мотивация у меня зашкаливает. Своей игрой очень хочется отблагодарить Сеннерюск за теплое отношение ко мне", – цитирует форварда zbirna.com.

Отметим, что команда украинца после 20 туров чемпионата Дании занимает 11 место в турнирной таблице. Сам Довбик в текущем сезоне сыграл 9 матчей и забил 2 гола. В июле аренда украинца в Сеннерюске завершится и он вернется в Митьюлланд.

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Мир Украинцы за рубежом Артем Довбик Артем Довбик Сённерьюск Сённерьюск
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