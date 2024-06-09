“Я очень благодарен болельщикам, ведь получил свою первую награду ”Лев матча“. Надеюсь, что не последнюю. Мой гол? Была контратака, и Руслан Малиновский отдал хорошую передачу. Я ее принял, сместился и пробил, потому что успел увидеть, что польский голкипер немного вышел из ворот. Хорошо попал и забил.

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Трагедии из поражения от Польши делать не надо. Сейчас все сборные находятся в стадии подготовки к Евро, и даже сборная Англии проиграла на Уэмбли (0:1 от Исландии). Есть над чем подумать и нам, и тренерскому штабу. Я считаю, что генеральная репетиция к чемпионату Европы у нас еще впереди", – цитирует Довбика пресс-служба УАФ.

Напомним, впереди еще один товарищеский матч против Молдовы (11 июня). На Евро сборная Украины стартует 17 июня игрой против Румынии. Еще два соперника "сине-желтых" в группе Е – Словакия (21 июня) и Бельгия (26-го).

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