Довбик не участвовал в открытой тренировке римлян перед матчем 33-го тура Серии А против Вероны, сообщает Corriere dello Sport. Причиной такого решения является физическое состояние украинца, Довбик не имеет повреждения, однако тренерский штаб предоставил ему отдых.

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Источник отмечает, что такое решение указывает на то, что украинский нападающий начнет игру против Вероны на скамейке запасных, а в стартовом составе выйдет его конкурент Элдор Шомуродов. Матч Рома – Верона состоится 19 апреля, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

К слову, в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 41 матч, забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. В активе Элдора Шомуродова 31 поединок в текущей кампании, 6 голов и 3 ассиста.

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