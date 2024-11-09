"Украине вполне по силам добыть шесть очков и выйти в Лигу А. И Грузия, и Албания – это те сборные, которые нельзя, а нужно обыгрывать. Никто не говорит, что будет легко, но украинцам по зубам обе эти команды.

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Грузия – классная сборная, что доказала и на Евро-2024 и сейчас демонстрирует хорошую игру, а Албания такая "противная" команда, которая также три очка просто так не подарит. И, повторюсь, обе эти команды украинцу по силам одолеть.

Подбор футболистов, их уровень, у Реброва значительно выше того, что имеют тренеры Грузии и Албании. Конечно, то, что не поможет команде Цыганков, это существенная потеря, но его есть кем заменить. Станиславович, уверен, разберется.

Кто должен взять на себя роль лидера в сборной и потянуть ее на себе? Довбик вероятно нет. Он еще не настолько опытный. Должен в сборной быть, как говорят, лидер в раздевалке. Тот, кто может завести, потянуть за собой. Лидер – это не капитан, от того, что тебе повязку натянули на руку вожаком не станешь. Нет. Вот трудно кого-то такого в этой сборной Украины отыскать. Таким был и есть Андрей Ярмоленко. Есть у него необходимые характеристики, но его на ноябрьские матчи не вызвали", – сказал Шацких в комментарии Українському футболу.

Напомним, сборная Украины в рамках Лиги наций 16 ноября сыграет на выезде с Грузией, а 19 ноября – с Албанией. После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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