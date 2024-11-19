Рома не хочет, чтобы Артём Довбик пропустил матч с Наполи.

Сегодня вечером сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций с Албанией. Как информирует редакция Gazzetta dello Sport, форвард "желто-синих" Артём Довбик не сыграет всю игру из-за договоренностей с Ромой.

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Артём не до конца восстановился после полученной травмы колена. В Тиране он будет находиться под особым наблюдением медицинского персонала. В случае малейшего дискомфорта он покинет поле, чтобы не пропустить воскресный матч Ромы с Наполи.

В этом сезоне Довбик сыграл за Рому 15 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

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