Довбик не сыграет полный матч с Албанией – у него есть договоренность с Ромой
19 ноября 20:50 - Читати українською
Рома не хочет, чтобы Артём Довбик пропустил матч с Наполи.
завершено
Роман Яремчук 10’
10’ Роман Яремчук
Сегодня вечером сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций с Албанией. Как информирует редакция Gazzetta dello Sport, форвард "желто-синих" Артём Довбик не сыграет всю игру из-за договоренностей с Ромой.
Албания – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги наций
Артём не до конца восстановился после полученной травмы колена. В Тиране он будет находиться под особым наблюдением медицинского персонала. В случае малейшего дискомфорта он покинет поле, чтобы не пропустить воскресный матч Ромы с Наполи.
В этом сезоне Довбик сыграл за Рому 15 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter