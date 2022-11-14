Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик сомневается в перспективах своей карьеры в Украине.

Известный комментатор Виктор Вацко сообщил, что информация о продлении контракта оказалась ложной. Клуб действительно уже несколько месяцев пытается пролонгировать сотрудничество, но Артём не соглашается.

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Вацко также отмечает, что летом СК Днепр-1 отклонил несколько трансферных предложений. В частности, речь идет о 10 миллионах евро от Трабзонспора. Следует ожидать новый виток саги, ведь контракт Довбика действует только год.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний форвард провел на клубном уровне 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.