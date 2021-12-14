За игрой лучшего бомбардира УПЛ 2021/22 следят не только итальянские клубы, о чем сообщалось ранее.

Несколько дней назад стало известно, что Довбик интересует трио итальянских клубов – речь шла о Наполи, Болонье и Фиорентине. Однако журналист Михаил Спиваковский назвал еще несколько претендентов на 24-летнего форварда сборной Украины.

"Осенняя часть УПЛ изменила статус Довбика на трансферном рынке. Если раньше это был достаточно молодой игрок, которого увидели на чемпионате Европы, то сейчас это человек, в пользу которого говорит статистика, ведь он разрывает УПЛ. Давно никто из украинцев столько не забивал за осеннюю часть.

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Довбик и его команда не готовы рассматривать просто предложения из какого-нибудь чемпионата для развития – например, из условной Бельгии. Это сразу "нет". Это же касается и клубов второй-третьей руки топ-чемпионатов. Аппетиты выросли, это должна быть хоть какая-то "неубогая" команда.

Был и есть интерес от итальянских клубов – знаю о Торино, Фиорентине (здесь все зависит от Влаховича) и Болонье. О Наполи не слышал. Также есть один английский клуб, идущий в зоне еврокубков, а еще включился один клуб из Бундеслиги, представитель которого готов был приехать на матч СК Днепр-1, разговаривать и смотреть. Но этот клуб не устраивает Довбика и его команду.

Вероятность увидеть его в Динамо или Шахтере – очень и очень мала. Довбик, скорее всего, завершит сезон в Украине. Если лучший бомбардир текущего сезона УПЛ сможет закончить чемпионат с 20+ голами, это повысит его стоимость.

При этом сам Артем хочет попробовать себя в топ-чемпионате", – отметил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

В чемпионате Украины 2021/22 Довбик является лучшим бомбардиром. В его активе 14 голов в 17-ти матчах (три – с пенальти). Идущий вторым Виктор Цыганков отстает на 3 мяча.

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