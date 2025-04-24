Форвард Ромы Артем Довбик не был в составе делегации "волков", которая прибыла на церемонию прощания с Папой Римским.

Итальянская Рома почтила Папу Римского Франциска, который умер 21 апреля.

Довбик заинтересовал клубы АПЛ, которые бьются за ЛЧ – судьба украинца зависит от одной персоны

24 апреля делегация клуба в составе Раньери, Гизолфи, Пеллегрини, Манчини, Кристанте, Дибалы, Сюле и Паредеса прибыла в 10 утра на площадь Святого Петра, войдя через Порта дель Перуджино, чтобы попрощаться с понтификом, сообщает La Stampa.

Украинца Артема Довбика не было замечено очевидцами среди партнеров. Вероятно, состав делегации Ромы был ограничен и команда взяла на церемонию прощания лишь футболистов-католиков.

Добавим, что Серия А перенесла все матчи 26 апреля, в частности игру Ромы против Интера, на другие дни в связи со смертью Папы Римского.

Рома минимально победила Верону – конкурент Довбика забил и приблизил "волков" к ЛЧ, но провалился вместе с Артемом