Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик не ведет переговоры относительно перехода в Фенербахче, сообщает SportArena.

Фенербахче хочет завершить трансфер Довбика к матчам с Динамо, – турецкие СМИ

Ранее СМИ активно сватали украинца в лагерь "желтых канареек", заявляя, что турки давно следят за футболистом и в ближайшее время должны провести первую встречу с руководством днепрян. Клуб Жорже Жезуса якобы хотел успеть оформить трансфер до матча Лиги чемпионов против Динамо.

К слову, интерес к Артему приписывают также итальянскому Торино и английскому Ноттингему Форесту.

Напомним, Фенербахче – соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Команды сыграют матчи второго отборочного этапа 20 июля в польском Лодзе и 27 июля в Стамбуле.

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