Довбик не перейдет в Динамо в обмен на Русина – агент форварда заявил об интересе 4 клубов из Европы
Алексей Люндовский, агент форварда СК Днепр-1 и сборной Украины Артема Довбика, прокомментировал слухи насчет обмена своего клиента на нападающего Динамо Назария Русина.
"Даже не знаю, кому нужна эта дезинформация, иначе как бредом назвать это не могу. Какой смысл Довбику уходить из СК Днепр-1, если он там основной нападающий, заслужил своей игрой вызов в национальную сборную Украины.
Динамо может обменять Русина на Довбика или Сайядманеша, – СМИ
Тем более, в Динамо целая группа форвардов: Артем Беседин, Владислав Супряга, перспективный Владислав Ванат, еще возвращается из аренды Фран Соль. Поэтому о каком-то обмене вообще не может быть и речи. Это, кстати, касается и других клубов.
Сейчас все мысли Довбика сосредоточены на участии в финальной части чемпионата Европы, а если кто и проявляет предметный интерес к нападающему, то это турецкий Бешикташ, французский Марсель и две бельгийские команды", - отметил Люндовский в комментарии meta-ratings.
Напомним, Довбик перешел в Днепр летом 2015 года. В 2018-м перебрался в Данию, где играл за Митьюлланд и Сеннерюск. Прошлый сезон 23-летний форвард сыграл в составе СК Днепр-1, за который забил 6 голов в 24-х матчах УПЛ. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023. Недавно нападающий дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
Добавим, что в СМИ появилась информация, что Динамо намерена распрощаться с Русиным и имеет двух кандидатов на замену – Довбика и Сайядманеша из Зари.
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