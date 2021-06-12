"Даже не знаю, кому нужна эта дезинформация, иначе как бредом назвать это не могу. Какой смысл Довбику уходить из СК Днепр-1, если он там основной нападающий, заслужил своей игрой вызов в национальную сборную Украины.

Динамо может обменять Русина на Довбика или Сайядманеша, – СМИ

Тем более, в Динамо целая группа форвардов: Артем Беседин, Владислав Супряга, перспективный Владислав Ванат, еще возвращается из аренды Фран Соль. Поэтому о каком-то обмене вообще не может быть и речи. Это, кстати, касается и других клубов.

Сейчас все мысли Довбика сосредоточены на участии в финальной части чемпионата Европы, а если кто и проявляет предметный интерес к нападающему, то это турецкий Бешикташ, французский Марсель и две бельгийские команды", - отметил Люндовский в комментарии meta-ratings.

Напомним, Довбик перешел в Днепр летом 2015 года. В 2018-м перебрался в Данию, где играл за Митьюлланд и Сеннерюск. Прошлый сезон 23-летний форвард сыграл в составе СК Днепр-1, за который забил 6 голов в 24-х матчах УПЛ. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023. Недавно нападающий дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Добавим, что в СМИ появилась информация, что Динамо намерена распрощаться с Русиным и имеет двух кандидатов на замену – Довбика и Сайядманеша из Зари.

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