"Довбика много нахваливают, но я смотрел последние игры Жироны и могу сказать: Довбик – никакой!

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Я вообще не знаю, что он делает на поле. С его массой и скоростью он должен постоянно открываться, отходить назад, а этого всего нет. Мне очень интересно, кто его купит с такой игрой?

Довбик сейчас не должен играть в основном составе, как по мне, ветеран Стуани намного лучше. Очевидно, Довбика ставят в основу, чтобы выгодно продать. Раньше он много забивал благодаря классной игре Савио и полузащиты Жироны, а сейчас они исчезли и вместе с ними исчез Довбик", – цитирует Сабо Sport Express.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Каталонцы после 25-ти туров идут в турнирной таблице Ла Лиги вторыми, отставая от Реала на 6 очков.

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