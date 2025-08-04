Нападающий пока что не производит должного впечатления на нового главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини, сообщает журналист Filippo Biafora.

Клуб Довбика лишился исторического легионера – объявлен новый клуб, презентация в стиле "Симпсонов" (ВИДЕО)

По информации источника, тренерский штаб не доволен поведением Довбика на поле, в частности, его недостаточной самоотдачей и включенностью в игру. В клубе все еще ждут того, чтобы Артем демонстрировал желание бороться за место в старте, однако изменений в этом плане пока не видно.

Отмечается, что если в ближайшее время не будет прорыва в адаптации, Рома готова выслушать предложения по трансферу украинца. Ожидается, что клуб не будет рассматривать варианты, которые предусматривают серьезные финансовые потери, а сумма, которая устроит руководство, составляет примерно 32 миллиона евро – именно столько клуб рассчитывает выручить за форварда.

Интересно, что параллельно "волки" работают над усилением атакующего звена. Главной целью на фланг остается аргентинский талант Клаудио Эчеверри, который принадлежит Манчестер Сити. Игрок уже согласился на переход в Рим, однако англичане хотят отдать его лишь в аренду, что не устраивает римлян.

В случае продажи Довбика, "джалоросси" могут вновь активизироваться на рынке – в списке потенциальных замен уже фигурируют Кристович и Фабио Силва.

Довбик помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую