Гол Артёма Довбик принёс Роме гостевую победу над Лечче (1:0). Томмазо Бальданци отпраздновал взятие ворот, вцепившись в украинского форварда, словно тот был коалой. Этот жест продемонстрировал единство, которое царит в коллективе.

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После матча Довбик в своём Instagram назвал Бальданци "сумасшедшим". Артём сделал это не в обиду своему партнёру по команде – просто украинец не ожидал неистового празднования полузащитника. Об этом пишет Voce Giallorossa.

Однако для самого Бальданци такое празднование стало уже не первым в этом сезоне. В матче с Монцей Томмазо подобным образом отметил гол Алексиса Салемакерса.

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