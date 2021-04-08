Довбик назвал мотивы возвращения в УПЛ из Европы
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик еще имеет незавершенные дела за рубежом.
"Почему вернулся в Украину? Это была своего рода перезагрузка. Я чувствовал, что где-то что-то не получается, начался какой-то застой. Вот и хотелось все это заново перезагрузить. Знал, что лучше смогу сделать это в Украине, ведь здесь я в курсе, что и как работает. А главное, меньше времени понадобится на адаптацию.
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Есть ли шанс, что снова перейду в европейский клуб? Ну естественно. Есть ощущение недосказанности в Европе, поэтому хотелось бы попробовать свои силы там еще раз", – цитирует Довбика ua-football.
В свои 23 года Артем успел поиграть в чемпионатах Молдовы и Дании.
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