"Почему вернулся в Украину? Это была своего рода перезагрузка. Я чувствовал, что где-то что-то не получается, начался какой-то застой. Вот и хотелось все это заново перезагрузить. Знал, что лучше смогу сделать это в Украине, ведь здесь я в курсе, что и как работает. А главное, меньше времени понадобится на адаптацию.

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Есть ли шанс, что снова перейду в европейский клуб? Ну естественно. Есть ощущение недосказанности в Европе, поэтому хотелось бы попробовать свои силы там еще раз", – цитирует Довбика ua-football.

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