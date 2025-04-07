"Футбол 24" проанализировал последние матчи Серии А с участием украинцев. Артем Довбик и Руслан Малиновский сыграли замечательные матчи за Рому и Дженоа соответственно.

Артему Довбику не удалось отличиться в ворота кризисного Ювентуса в матче 31-го тура Серии А, однако украинец принял участие во всех опасных атаках, а его борцовский прием против защитника соперника Ренату Вейги вызвал у болельщиков Ромы восторг. Теперь Артема сравнивают в столице Италии с бывшим форвардом Ромы Ромелу Лукаку.

"Один из лучших его матчей": римская пресса сравнила Довбика с клубной легендой в игре с Ювентусом

Но если фанаты и СМИ остались в восторге от игры Довбика, то главный тренер Ромы Клаудио Раньери позволил себе покритиковать украинца. Что именно наставник "джаллоросси" сказал и какую магию Руслан Малиновский привнёс в Дженоа – смотрите в этом видео на YouTube-канале "Футбол 24".