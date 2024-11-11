Издание Marca сегодня, 11 ноября, наконец-то провело церемонию вручения индивидуальных наград по итогам прошлого чемпионата.

"Фильм, который мы уже видели": Довбик получил вердикт от итальянских СМИ за фиаско с Болоньей

Украинских фанатов больше всего интересует титул Пичичи, который завоевал Артем Довбик. Форвард в составе Жироны наколотил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24. Летом Довбик перебрался в Рому за 30,5 млн евро + бонусы.

27-летний украинец не смог прилететь в Мадрид на церемонию Marca, поэтому получил свой приз в офисе "волков". К сожалению, с новой командой все не так ярко – всего 4 гола после 12 туров Серии А. Для сравнения, лучший бомбардир итальянского первенства Матео Ретеги имеет уже 11 точных ударов.

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбик мог спасти от поражения, но не попал по мячу