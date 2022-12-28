"Надеюсь, что весь 2023 год в УПЛ я не проведу. Хотя не забиваю себе голову возможным трансфером. Читал, что Михаил Мудрик сказал, что будет расстроен, если зимой его не отпустят. Я зимой, думаю, никуда не уйду. Другое дело – лето.

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В клубе хотят, чтобы мы сразились за первое место, за Лигу чемпионов. Потом могут сказать, что нужна помощь еще в этом турнире? Ну, знаете... Так тогда можно вообще упустить свой европейский шанс. Я всегда буду благодарить СК Днепр-1, буду патриотом этого клуба, но у меня есть мечта.

У нас всех, однако, другая, общая мечта – победить нашего врага. Пока нужно думать только об этом. Затем – все остальное", – цитирует Довбика Команда 1 .

Слухи вокруг ухода Артема из днепровского клуба идут уже около года, но пока без особой конкретики. В первой части этого сезона форвард провел 22 матча (16 голов и 4 ассиста).