Противостояние двух лучших бомбардиров чемпионата Испании – Артема Довбика и Джуда Беллингема – привлекает больше всего внимания испанских журналистов.

Хотя участие Довбика в поединке с Реалом до сих пор под вопросом, но больше всего испанских журналистов интересует его непрямое противостояние с Беллингемом.

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Оба игрока сейчас являются лучшими бомбардирами Ла Лиги – 14 голов. Именно Довбик и Беллингем попали на первые полосы печатных изданий Mundo Deportivo и AS.

Напомним, поединок Реал – Жирона состоится уже сегодня в 19:30 по киевскому времени. Сейчас именно мадридцы лидируют (58 очков), а жиронцы отстают на 2 пункта.

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