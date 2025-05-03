Довбик может заменить чемпиона Европы – экс-тренер Манчестер Юнайтед заинтересовался украинцем
Нападающий Ромы Артем Довбик получил вариант для продолжения карьеры.
Будущее украинского форварда может не быть связано с Римом. Руководство "волков" до сих пор сохраняет веру в Довбика, но клуб летом сменит тренера, а что решит новый наставник – загадка.
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Как сообщает ortacizgi, Уле Гуннар Сульшер хочет найти более эффективную замену Чиро Иммобиле. Бывший тренер Манчестер Юнайтед рассматривает вариант пригласить Артема Довбика в Бешикташ.
Напомним, украинский форвард сыграл за Рому в 43 матчах. В его активе 16 голов и четыре ассиста.
К слову, Чиро Иммобиле в составе сборной Италии получал титул чемпиона Европы в 2021 году.
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