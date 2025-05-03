Будущее украинского форварда может не быть связано с Римом. Руководство "волков" до сих пор сохраняет веру в Довбика, но клуб летом сменит тренера, а что решит новый наставник – загадка.

Довбик получил тревожный сигнал от Раньери – украинцу не гарантировано место в Роме на следующий сезон

Как сообщает ortacizgi, Уле Гуннар Сульшер хочет найти более эффективную замену Чиро Иммобиле. Бывший тренер Манчестер Юнайтед рассматривает вариант пригласить Артема Довбика в Бешикташ.

Напомним, украинский форвард сыграл за Рому в 43 матчах. В его активе 16 голов и четыре ассиста.

К слову, Чиро Иммобиле в составе сборной Италии получал титул чемпиона Европы в 2021 году.

Наполи в матче с 2-мя отмененными голами одолел Лечче – партенопейцы оторвались от Интера на вершине Серии А