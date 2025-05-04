Форвард Ромы Артем Довбик может вернуться в чемпионат Испании, сообщает El Gol. На украинского легионера претендует Реал Сосьедад.

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Отмечается, что сан-себастьянцы годами искали центрального нападающего и Артем может стать именно тем игроком, который решит все проблемы команды – мощный, вертикальный, с хорошим завершением атаки и жаждой игры в штрафной площадке. А в связке с Кубо и Оярсабалем украинец может вывести "бело-голубых" на новый уровень.

По информации источника, финансовый аспект не станет проблемой для Сосьедада. Летом ожидается уход Мартина Субименди и 60 миллионов евро, которые Реал хочет выручить за своего игрока, помогут подписать Довбика.

К слову, ранее интерес к украинцу приписывали турецкому Бешикташу.

Напомним, Артем перешел в Рому летом 2024 года из Жироны. В текущем сезоне провел за "волков" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с римлянами действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

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