Украинец присоединился к "волкам" летом 2024 года. Сыграв только один сезон за римлян, он может покинуть команду.

Довбик может стать одноклубником Миколенко – взрывной инсайд о "братском" трансфере за 43 млн

Как информирует El gol digital, Вильярреал продолжает переговоры с Ромой по трансферу украинца. Считалось, что базовая цена за Довбика составляет 35 миллионов евро. Сейчас же эта сумма снизилась до 30 млн евро, что может ускорить переговоры между клубами.

В свою очередь Mediterraneo подтверждает работу над трансфером со стороны Вильярреала. "Желтая субмарина", если оформит переход Довбика, готова отдать Этта Эйонга в аренду в Леванте, чтобы высвободить место для украинца.

Стоит заметить, что Артем может стать самым дорогим трансфером Вильярреала. Ранее испанский клуб не платил за игроков больше, чем 23 миллиона евро. За такие суммы клуб приобрел Арно Данджуму и экс-звезду Барселоны Пако Алькасера.