"Ириски" сделали итальянцам предложение на 37 млн фунтов (почти 43 млн евро), утверждает Football Insider.

Процесс переговоров упрощает то, что Рома и Эвертон принадлежат одной компании – Friedkin Group. Сам Довбик якобы также не против перебраться в Англию к земляку Виталию Миколенко. Эвертон только что завершил громкое подписание Джека Грилиша, однако хочет добавить еще больше мощи своей атаке.

Напомним, Рома год назад покупала Довбика у Жироны за 30,5 млн евро + бонусы. Украинец в дебютный сезон провел 45 матчей, оформив 17 голов и 4 ассиста. Впрочем, после прихода на тренерский мостик Гасперини перспективы Артема в столице Италии стали крайне туманными.

