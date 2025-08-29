Милан может провести обмен с Ромой нападающими: в Рим отправится Санти Хименес, а в обратном направлении – Артем Довбик, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на слова спортдира Милана Игли Таре.

Довбик шокирован жестким вердиктом от Гасперини – наставник объяснил позицию, два именитых клуба могут этим воспользоваться

"Мы рассматриваем обмен между Довбиком и Санти Хименесом, посмотрим после матча (сегодня против Лечче, начало в 21:45). Если это возможно, мы продолжим с обменом игроками... Иначе мы останемся с текущим составом", – говорится в заявлении.

Напомним, что Рома приобрела Довбика у Жироны в августе 2024 года за 30,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Артем забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "волков". Однако новый тренер Ромы Джан-Пьеро Гасперини пока не видит места для Довбика в основном составе команды под своим руководством.

Рома обыграла Болонью в первом матче при Гасперини – классная игра конкурента Довбика, украинцу достались крохи