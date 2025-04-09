Раньери размышляет об игре в 2 нападающих (с Довбыком и Шомуродовым) на матч против Лацио, сообщает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Обычно Рома играла в этом сезоне с одним форвардом на острие (преимущественно – с Довбыком). Однако, Раньери может прибегнуть к такому революционному решению из-за важности матча – Лацио и Рома, кроме принципиальности Римского дерби, еще и борются за место в еврокубках ("орлы" имеют преимущество в 2 очка).

Напомним, шестое место в Серии А гарантирует участие в квалификации Лиги конференций следующего сезона. Рома с 53 очками седьмая, а Лацио шестой с 55 баллами. Римские клубы могут замахнуться и на большее – у третьей Аталанты 58 пунктов. Добавим, что Артем Довбик провел за Рому 40 матчей в этом сезоне, отметившись 16 голами и 4 ассистами.

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