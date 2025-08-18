Форвард Наполи Ромелу Лукаку неожиданно травмировался перед началом сезона, из-за чего неаполитанцы готовы рассмотреть несколько кандидатур, в частности, и Артема Довбика.

Потеря Ромелу Лукаку заставляет Наполи обратить внимание на трансферный рынок, сообщает издание CalcioNapoli1925 со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

В перечне назвали нескольких форвардов, которые могли бы заменить бельгийца: Жан-Филипп Матета, Джошуа Зиркзее, Артем Довбик и Никола Крстович. Подписание каждого из них выглядит сложным, ведь Матета, Довбик и Крстович являются игроками основы своих команд. Все зависит от степени серьезности травмы Лукаку, которого Конте все равно считает основным форвардом.

Рому этим летом возглавил Джан Пьеро Гасперини, который якобы не в восторге от Артема Довбика (украинец не вписывается в его структуру игры). Напомним, Довбик перешел в римский клуб из Жироны год назад за более 30 млн евро. В прошлом сезоне он отметился 17 голами и 4 ассистами в 44 матчах. Его контракт действует до 30 июня 2029 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

