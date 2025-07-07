Новый рулевой Ромы еще не определился с игроками, которые будут играть в стартовом составе в следующем сезоне. Гасперини хочет изучить игру нескольких футболистов и принять решение, сообщает Tuttomercatoweb.

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Отмечается, что тренер обратит внимание на украинского нападающего Артема Довбика. Гасперини ценит сильных нападающих и будет ждать от Артема качественного скачка в своей игре. Коуч Ромы также будет следить за другими игроками атаки – Пауло Дибалой, который восстанавливается от травмы, Стефаном Эль-Шаарави и Томмазо Бальданци. Кроме того, будет иметь шанс проявить себя молодежь Ромы: Романо, Манинни и другие игроки.

К слову, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей в составе "волков" забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 28-летнего украинца с клубом рассчитан до 2029 года.

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